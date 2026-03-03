Cristiano Ronaldo forlater Saudi-Arabia til fordel for Madrid mens iranske droner angriper USAs ambassade i Riyadh

HQ

Konflikten i Midtøsten har ført til at store idrettskonkurranser i land som Qatar har stoppet opp. Saudi-Arabia har ikke satt fotballturneringene sine på pause, i hvert fall ikke ennå, men det har blitt rapportert (funnet på Flightradar24) at Cristiano Ronaldo tok beslutningen om å forlate landet, og tok privatflyet sitt til Madrid mandag kveld.

Kort tid etter avreisen ble Saudi-Arabias hovedstad Riyadh tirsdag morgen angrepet av iranske droner, som siktet seg inn på den amerikanske ambassaden. Det ble ikke rapportert om noen drepte eller sårede, men konflikten viser ingen tegn til å ta slutt, og Saudi-Arabia og de amerikanske militærbasene kan bli utsatt for flere iranske angrep.

Mens den saudiske proffligaen ikke har blitt utsatt, har AFC-turneringene blitt utsatt, inkludert AFC Champions League Two eller AFC Cup, der Cristiano Ronaldos Al-Nassr skulle ha spilt denne uken. Al-Nassr, som for øyeblikket leder den saudiske proffligaen, spiller sin neste kamp på lørdag, men for øyeblikket er Ronaldo i Madrid, antagelig for å ta med seg familien til et tryggere sted.

