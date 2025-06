Cristiano Ronaldo forlenger kontrakten med Al Nassr til 2027, og blir 42 år innen da

HQ

For en måned siden skrev Cristiano Ronaldo at"kapittelet er over", noe som tilsynelatende indikerte at hans tid i Al-Nassr var over. Den portugisiske stjernen tilbrakte to år i den saudiske Pro League-klubben, noe som har gitt mer oppmerksomhet enn noensinne til en liga som tiltrekker seg stadig flere veteraner fra de beste ligaene i Europa som velger å avslutte karrieren sin der.

Mange diskuterer hvilken som er best og mest konkurransedyktig, Ronaldos Saudi Pro League eller Messis MLS. I realiteten fungerer den for noen spillere som en elefantkirkegård, og det virker nå sikkert at Ronald kommer til å avslutte karrieren sin der: I motsetning til forrige måneds rapporter er det bekreftet at Ronaldo har signert en ny avtale som utløper i 2027.

I dag ble det offisielt at det saudiske laget forlenger kontrakten med to år, til juni 2027. Det er ingen hemmelighet at Ronaldo, 40 år gammel, ønsker å holde seg i form for å spille VM 2026, så det faktum at han blir i minst ett år til etter det er et tegn på engasjement for laget ... som har gjort ham til den best betalte idrettsutøveren i verden to år på rad.

Cristiano Ronaldo har ennå ikke vunnet den saudiske ligaen

Til tross for noen mindre suksesser har Al-Nassr ikke vunnet den saudiske proffligaen med Ronaldo som spiller. I år tapte de med betydelig avstand for Al-Ittihad, der Karim Benzema spiller.

En annen fanteori er at Ronaldos drøm er å en dag spille sammen med sønnen, Cristiano Ronaldo jr. som for øyeblikket er 14 år, men som allerede har debutert på U15-laget til Portugal.