Cristiano Ronaldo går inn i MMA med Ilia Topurias selskap WOW FC

Cristiano Ronaldo går inn i MMA-verdenen. Den 40 år gamle portugisiske spilleren, verdens rikeste fotballspiller, blir aksjonær i WOW FC (eller The Way of Warriors FC), en spansk kampsportpromotor som ble grunnlagt i 2019, og som har lansert mange vellykkede kamparrangementer i Spania. Ilia Topuria, spansk-georgisk kampsportutøver og nåværende UFC-mester i lettvekt, ble også aksjonær i selskapet i 2024.

"MMA representerer verdier jeg virkelig tror på - disiplin, respekt, motstandsdyktighet og den konstante jakten på det ypperste. WOW FC bygger noe unikt og kraftfullt, og jeg er stolt over å bli med på dette prosjektet for å bidra til å løfte sporten og inspirere neste generasjon", sier Ronaldo.

Med pengene hans har WOW FC som mål å fortsette å vokse utenfor Spania: Europa, LATAM, Midtøsten og andre steder, samt nye initiativer for å "utdype forholdet mellom publikum og utøvere", for å skape mer tilgjengelige måter å "oppleve" sporten på. I Spania har tilskuertallet til WOW FC-arrangementer økt med 400 % fra år til år, med mer enn 5 000 tilskuere per kamp.

For Topuria er det å ha med Cristiano Ronaldo "et stort øyeblikk for sporten, ettersom han representerer de høyeste standardene for profesjonalitet, hardt arbeid og global fortreffelighet".

