Cristiano Ronaldo har ikke forlatt Saudi-Arabia, men lider av en seneskade i kneet

HQ

I motsetning til de første rapportene har Cristiano Ronaldo ikke forlatt Saudi-Arabia. Det ble først antatt at Ronaldo hadde forlatt landet i sitt private jetfly på grunn av konflikten i Midtøsten, mellom Iran og Israel, som rammet Saudi-Arabia da den amerikanske ambassaden ble angrepet i Riyadh tirsdag morgen. AS har imidlertid bekreftet at Ronaldo fortsatt befinner seg i Riyadh, hvor han er på bedringens vei etter en seneskade i kneet.

I motsetning til andre land som Qatar, som avlyste alle fotballkamper inntil videre, har ikke den saudiske proffligaen stoppet opp på grunn av konflikten. Det asiatiske fotballforbundet (AFC) har derimot satt kontinentale turneringer som AFC Champions League og AFC Cup, som Ronaldos lag Al-Nassr spiller i denne sesongen, på pause.

Ifølge AS betyr pausen i AFC-cupen og den potensielle pausen i Saudi Pro League at Cristiano Ronaldo kanskje ikke kommer seg til VM i 2026 i sin beste fysiske form. Saudi Pro League, som for øyeblikket er i kampdag 25 av 34, har imidlertid ikke stoppet, og Al-Nassr, som leder tabellen to poeng foran Al-Ahli og tre foran Al-Hilal, skal etter planen spille på lørdag, selv om Ronaldo ikke vil være med på laget på grunn av sin kneskade.