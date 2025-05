Cristiano Ronaldo jr. innkalt for første gang for Portugals U-15-lag Cristiano Ronaldo Jr. skal spille for Portugals U15-landslag for første gang.

HQ Cristiano Ronaldo Júnior, 14 år gammel, den eldste sønnen til den portugisiske stjernen, har for første gang blitt innkalt til det portugisiske U15-landslaget. Han skal delta i Vlatko Markovic International Tournament i Kroatia, der han skal spille mot England, Japan og Hellas, og det er første gang han blir kalt inn til det portugisiske U15-landslaget. Cristiano Ronaldo jr. følger i fotsporene til sin far, som også debuterte for Portugal på U15-landslaget i 2001, og klatret opp på alle nivåer på ungdomslandslagene, før han til slutt debuterte på A-landslaget som 18-åring i 2003. Han har spilt 219 landskamper for A-landslaget og scoret 136 mål så langt, begge deler verdensrekord. Cristiano Ronaldo jr. (det er hans fulle navn) spiller for tiden på ungdomsakademiet i Al-Nassr i Saudi-Arabia, etter tidligere å ha spilt for Juventus' og Manchester Uniteds akademier. Cristiano Ronaldo, som fylte 40 år i februar, har lenge uttrykt et ønske om en dag å spille profesjonell fotball sammen med sønnen, noe som svært få idrettsutøvere kan oppnå (LeBron James gjorde det tidlig denne sesongen med Los Angeles Lakers). Hans neste mål er imidlertid å nå sin sjette VM-deltakelse i 2026, og å holde seg i form ved å fortsette å spille med Al Nassr i minst ett år til, med en avtale som tilsynelatende er nær ved å komme på plass. @Portugal on Instagram