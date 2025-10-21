Cristiano Ronaldo jr. innkalt for første gang for Portugals U16-lag

HQ

Flere måneder etter at han ble innkalt til det portugisiske U15-landslaget (der han endte opp med å score to mål i finalen i en ungdomsturnering i Kroatia), har Cristiano Ronaldo jr, den eldste sønnen til Cristiano Ronaldo, blitt innkalt til Seleçao U16, landslaget for spillere under 16 år, som en del av en vennskapsturnering i Tyrkia i oktober og november.

Cristiano dos Santos, 15 år gammel, spiller for tiden for ungdomslaget i Al-Nassr, sammen med sin far, som en gang snakket om sin drøm om å spille på samme lag som sønnen en dag, og etterlignet det LeBron James gjorde med sin sønn Bronny James i NBA i fjor.

Cristiano Ronaldo Sr. debuterte også for Portugal på U-15-laget i 2001, klatret gjennom alle nivåer på ungdomslandslagene og debuterte på A-landslaget da han var 18 år gammel. Han har nå spilt 225 kamper for landslaget og scoret 143 mål for Portugal, inkludert en scoring i VM-kvalifiseringskampene i 2026.