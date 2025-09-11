Cristiano Ronaldo kåret til "tidenes beste" under Liga Portugal-kåringen

HQ

Cristiano Ronaldo scorer fortsatt mål i en alder av 40 år, og har som mål å delta i VM neste sommer, noe som vil gjøre ham til spilleren med flest VM-opptredener i historien (alle cupene siden 2006) ... med mindre Messi bestemmer seg for å dra. Nylig tangerte den portugisiske spissen rekorden til Carlos Ruiz for flest mål i VM-kvalifiseringskamper, 39, da han bidro til at Portugal vant mot Ungarn.

Selv om Ronaldo ser ut til å avslutte karrieren i Saudi-Arabia, kan hans "siste dans" bli med Portugal i VM. Han startet sin fotballkarriere i Sporting CP mellom 2002 og 2003, og vendte aldri tilbake til den portugisiske ligaen, men spilte for Manchester United, Real Madrid og Juventus før han kom til Al-Nassr. Til tross for alderen strekker kontrakten hans med Al Nassr seg til 2027.

Liga Portugal har imidlertid bestemt seg for å kåre ham til "O Melhor de Sempre", tidenes beste spiller, under den tredje utgaven av Liga Portugal Awards. "Han markerte en epoke og vil sette et uutslettelig preg på verdensfotballen", sier den portugisiske ligaen, og fremhever "hans arbeidsmoral, konkurranseinstinkt og besluttsomhet i avgjørende øyeblikk".

"Som du kan forestille deg, er det en stor ære for meg å vinne noe for landet mitt. Jeg vil takke alle lagkameratene mine som har hjulpet meg gjennom hele karrieren med å vinne dette fantastiske trofeet. Jeg vil også takke alle trenerne og alle som har hjulpet meg på denne reisen for å alltid bli bedre. Så tusen takk til dere alle, og ha det gøy," sa Cristiano Ronaldo.