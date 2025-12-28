Cristiano Ronaldo nærmer seg 1000 mål: 40 bare i 2025, 44 igjen

HQ

Cristiano Ronaldo scoret to mål i 3-0-seieren for Al-Nassr mot Al Akhdoud, og nærmer seg dermed sitt endelige mål om å score over 1000 mål i løpet av karrieren. Han må nemlig score 44 mål til, ettersom han for øyeblikket står med 956 mål.

Er det gjennomførbart? Ja, med tanke på at han har scoret 40 mål bare i 2025, og for øyeblikket har kontrakt med Al-Nassr frem til 2027. Denne sesongen i Saudi Pro League har Ronaldo scoret 12 mål på 10 kamper, og er sammen med lagkamerat Joao Felix toppscorer i turneringen, mens Al-Nassr topper ligaen med 30 poeng etter å ha vunnet alle kampene.

Ronaldo har ennå ikke vunnet den saudiske proffligaen siden han kom til klubben i 2023, og han vant kun et mindre trofé i 2023. Til tross for alderen (han fyller 41 år 5. februar) forventes han fortsatt å spille halvannen sesong til i Saudi Pro League, med VM i 2026 i midten...

Tror du Cristiano Ronaldo kommer til å ende opp med å score 1000 mål i karrieren?