Cristiano Ronaldo ryktes å signere ny avtale i Al-Nassr, kan fortsatt spille i en alder av 42

Cristiano Ronaldo, tidenes beste fotballspiller i følge ham selv, avslutter i år kontrakten med Al-Nassr, den saudiske Pro League-klubben. Men ifølge talkSPORT er det ventet at den portugisiske stjernen vil forlenge oppholdet i Saudi-Arabia med ett år, og kanskje to år til.

De er tilsynelatende sikre på at han vil signere en lignende kontrakt: 200 millioner euro per år, pluss bonuser og sponsoravtaler. Det vil være en ettårskontrakt, med mulighet for å signere en til. Hvis han fullfører begge årene, vil han ende opp med å spille fotball 42 år gammel (han fylte 40 år 5. februar).

Det er forventet at Ronaldo tar sikte på å spille VM neste år, så et nytt år i Al-Nassr er nesten gitt. Men Saudi-Arabia, som vet at han snart skal pensjonere seg, frister ham angivelig til å bli og bli ambassadør for verdensmesterskapet i 2034, som vil finne sted der.

I et intervju med Mr. Beast i november i fjor snakket Ronaldo faktisk om muligheten for å spille med sønnen, Cristiano Jr. Ronaldo er født i 2010, og må vente til han er minst 17 år for å spille sammen, i likhet med LeBron og Bronny James ... så kanskje han seriøst vurderer å spille i en alder av 42 år.