Cristiano Ronaldo reflekterer over sin uunngåelige pensjonisttilværelse: "Jeg vet at jeg ikke har mange år igjen å spille"

Cristiano Ronaldo, som er tilbake i Portugal for å lede landslaget sitt i de kommende VM-kvalifiseringskampene mot Irland og Ungarn, var den første som ble hedret under Portugal Football Globes-seremonien, og mottok Globe Prestige Award, der han holdt en lang tale der han reflekterte over den korte tiden han fortsatt har igjen som profesjonell fotballspiller.

"Jeg ønsker å fortsette å spille i noen år til. Jeg produserer fortsatt gode ting, hjelper klubben min og landslaget. Hvorfor ikke fortsette? Jeg er sikker på at når jeg legger opp, vil jeg være fornøyd, for jeg har gitt alt ", sier han.

"Familien min sier at det er på tide å slutte, og de spør meg hvorfor jeg vil score 1000 mål når jeg allerede har scoret 900 eller så. Men innerst inne tenker jeg ikke slik. Akkurat nå nyter jeg øyeblikket. Jeg vet at jeg ikke har mange år igjen å spille, men den lille tiden jeg har, må jeg nyte den til det fulle, legger han til.

"Hvis jeg kunne, ville jeg bare spilt fotball for landslaget, jeg ville ikke spilt for noen annen klubb, fordi det er høydepunktet og toppen for en fotballspiller", sa han, og snakket om sin lidenskap for det portugisiske laget etter 22 år.

Cristiano Ronaldo fyller 41 år i februar, men hans deltakelse i VM 2026 virker sikker, ettersom han fortsatt har en kontrakt med Al-Nassr som løper ut 2026, med mulighet til å forlenge den til 2027.