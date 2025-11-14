Cristiano Ronaldo risikerer tre kampers utestengelse for voldelig oppførsel, og kan gå glipp av starten av VM 2026

HQ

Cristiano Ronaldo fikk torsdag kveld sitt første røde kort som spiller for Portugal. Etter 226 kamper på A-landslaget siden 2003 var det første gang han ble utvist, etter å ha truffet den irske forsvarsspilleren Dara O'Shea med albuen i straffefeltet. Utvisningen kom i det 61. minutt av 2-0-tapet mot Irland i VM-kvalifiseringen, som tvinger det portugisiske laget til å vinne mot Armenia neste søndag 16. november, eller håpe at Ungarn ikke vinner over Irland.

I realiteten er VM-kvalifisering veldig sannsynlig, gitt den store forskjellen mellom Portugal og Aremania, men Portugal står nå overfor et problem: Ronaldo kan få en sanksjon for voldelig oppførsel. Ronaldo vil naturligvis ikke være med laget sitt mot Aremania neste søndag, men hvis han får en sanksjon av FIFA, kan han bli utestengt i tre kamper... og det vil bety at han går glipp av de to første gruppespillkampene i VM.

Ifølge FIFAs disiplinærreglement skal "spillere og funksjonærer suspenderes for forseelser som spesifisert nedenfor (...) minst tre kamper eller en passende tidsperiode for overfall, inkludert albueslag, slag, spark, biting, spytting eller slag mot en motstander eller en annen person enn en kampfunksjonær".

Handlingen som kostet Ronaldo hans første røde kort for Portugal

Dommeren mener at albuen ble brukt: Ronaldo fikk først gult kort, men etter en VAR-sjekk viste den svenske dommeren Glenn Nyberg ham rødt kort. Portugals trener Roberto Martinez er uenig, og mener det ikke var et slag med albuen, men med hele kroppen, "men fra der kameraet er, ser det ut som en albue".

"Det røde kortet er bare en kaptein som aldri har blitt utvist før på 226 kamper - jeg synes det fortjener ros - og i dag synes jeg det var litt hardt fordi han bryr seg om laget", sier Martínez.

Øyeblikket var spesielt dramatisk fordi Ronaldo gjorde hånlige bevegelser for å gråte etter forseelsen, rett før han ble vist et rødt kort. Deretter applauderte han sarkastisk til de irske tilskuerne, som gjorde narr av ham.

Ronaldo går glipp av kampen mot Armenia neste søndag. Hvis de vinner den, vil de kvalifisere seg til VM. Hvis ikke, vil Portugal spille playoff-kampene i Europa i mars. Nå er det opp til FIFA å avgjøre om Ronaldo får en lengre utestengelse som vil føre til at han går glipp av to kamper i sluttspillet ... eller gruppespillet i VM.

Synes du Cristiano Ronaldo fortjente det røde kortet?