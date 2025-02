Cristiano Ronaldo sier hvem som er tidenes beste spiller: "Jeg har ikke sett noen som er bedre enn meg"

HQ

Cristiano Ronaldo, som fyller 40 år i morgen 5. februar, ga et langt intervju med den spanske TV-kanalen La Sexta, der han snakket om en rekke temaer: livet i Saudi-Arabia, hans syn på den saudiske proffligaen (som han mener er bedre enn MSL), hans exit fra Real Madrid (han anser det fortsatt som sitt hjem og sin favorittklubb), hans fremtid (han ønsker ikke å bli manager, men kan bli klubbeier), hans forhold til Leo Messi (som han beskriver som en "sunn rivalisering")....

Men sitatet som går igjen er når han beskriver seg selv som "den beste spilleren noensinne". "Jeg synes jeg er den mest komplette spilleren noensinne. Det er min mening. Jeg gjør alt i fotball, jeg er en god header, jeg skyter gode frispark, jeg er god med venstrefoten, jeg er rask, jeg er sterk, jeg hopper. Det er én ting å ha preferanser, hvis du liker Messi, Pelé, Maradona, jeg forstår det og respekterer det, men å si at Cristiano ikke er komplett er en løgn. Jeg er den mest komplette".

"Ærlig talt, jeg så ingen som var bedre enn meg."

Cristiano vil ikke snakke (ennå) om å score 1000 mål...

Cristiano snakket også om pensjoneringen: Han vet at den kommer, men han føler at han fortsatt kan gjøre en forskjell "ett eller to år til", og sier at han lever i nuet. Det har vært snakket om muligheten for at han kan score 1000 mål, noe som vil gjøre ham til den eneste spilleren som har scoret så mange (han er allerede tidenes toppscorer med 923 mål, med to mål scoret i går kveld med sin klubb Al-Nassr).

"Folk går meg på nervene når det gjelder de 1000 målene. Jeg scorer mange mål, og folk verdsetter ikke målene mine, de sier bare 'det er 85 igjen'. Det liker jeg ikke. Jeg liker det ikke" Ronaldo ser ikke ut til å bry seg så mye om det (i hvert fall ikke for øyeblikket).

"Ting må skje naturlig. Hvis du scorer 920 eller 930 mål... Jeg er den beste i historien til å score mål. Hvis jeg når 1000, er det f... cking bra. Jeg vet ikke om jeg kommer dit, om jeg en dag våkner opp umotivert. Det er bedre å leve i øyeblikket enn å tenke langsiktig. Du verdsetter konkurranser mer."

Han har kanskje tid hvis han klarer å holde tempoet oppe: Han har scoret 50 mål i en alder av 39 år. Og det er et VM på trappene, selv om han er usikker på om han kommer til å spille det. "Det er halvannet år igjen til VM, og det er så mange ting før. Jeg skulle gjerne gjort det, men jeg er ikke besatt av det heller".