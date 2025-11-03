Cristiano Ronaldo sier Messi ikke er bedre enn ham, "Jeg ønsker ikke å være ydmyk"

HQ

Cristiano Ronaldo har sagt at "Messi ikke er bedre enn ham" og at rapportene om at han ble fotballens første milliardær i forrige uke ikke var sanne, fordi det var "så mange år siden". Dette er noen utdrag fra Piers Morgan-intervjuet med Cristiano Ronaldo, som betegnes som "det mest personlige intervjuet i hans liv", og som slippes i morgen, tirsdag, kl. 15:00 CET på kanalen Piers Morgan Uncensored.

To teasere ble sluppet av intervjuet, der Morgan spør Ronaldo om kommentarene hans tidligere lagkamerat i Manchester United, Wayne Rooney, nylig kom med, der engelskmannen sa at "Messi er bedre enn Cristiano". Den portugisiske stjernen sa "ikke noe problem, jeg er ikke enig, jeg vil ikke være ydmyk" (i den sterkt redigerte teaseren).

Rooney kom med disse kommentarene i september i fjor, hvor han også roste Ronaldo og sa at han er et "absolutt geni" og "Jeg tror ikke folk skjønner hvor nære han og jeg faktisk var. Ronaldo er en killer, og folk tror at fordi jeg har sagt at Messi er bedre enn Ronaldo, så liker jeg ham ikke eller snakker ned om ham."

Intervjuet med Piers Morgan vil også handle om hans privatliv, inkludert frieriet til Georgina, en melding han skrev til Donald Trump om å "be for fred" og hvorfor han ikke deltok i Diogo Jotas begravelse.

Tidligere i år sa han i et annet intervju at"han mener han er den beste fotballspilleren i historien". "Ærlig talt, jeg så ingen som var bedre enn meg."

I en alder av 40 år har Ronaldo fortsatt kontrakt til 2027 i sin klubb Al Nassr i Saudi-Arabia, hvor han ennå ikke har vunnet et stort trofé, og skal spille VM 2026 neste sommer.