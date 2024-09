Cristiano Ronaldo slår nok en rekord ... ved å bli den første personen som har over 1 milliard følgere på sosiale medier

HQ

Det er bare en håndfull mennesker rundt om i verden som er mer berømte enn fotballspilleren Cristiano Ronaldo. Mens han fortsatt konkurrerer i fotball på de høyeste nivåene på Saudi Pro League og i internasjonalt spill på det portugisiske landslaget, er spissen i solnedgangstiden av sin legendariske karriere som har strukket seg over opphold på Manchester United, Real Madrid, og Juventus, hvor han har vunnet flere trofeer enn du kan telle.

Men vi kjenner alle til Ronaldos fotballkarriere, og det er ikke det vi snakker om i dag. Vi skal heller se på følgerskaren hans på sosiale medier, som nå har passert milepælen på 1 milliard følgere, noe som gjør Ronaldo til den første personen noensinne til å samle en slik følgerskare, til tross for de beste anstrengelsene til folk som Selena Gomez, Taylor Swift og hans største fotballrival, Lionel Messi.

Ronaldo legger til om milepælen: "Fra gatene på Madeira til de største scenene i verden har jeg alltid spilt for familien min og for dere, og nå står 1 milliard av oss sammen.

"Dere har vært med meg hele veien, gjennom alle oppturer og nedturer. Denne reisen er vår reise, og sammen har vi vist at det ikke finnes noen grenser for hva vi kan oppnå.

"Takk for at dere har trodd på meg, for støtten og for at dere har vært en del av livet mitt. Det beste kommer, og vi skal fortsette å presse på, vinne og skape historie sammen."

