Cristiano Ronaldo slår rekord i VM-kvalifiseringen med 3-2-seier over Ungarn

Portugal vant en spennende 3-2-kamp mot Ungarn tirsdag, og Cristiano Ronaldo satte ny rekord i VM-kvalifiseringen for europeiske lag. Straffesparket hans var det 39. målet i VM-kvalifiseringen, og dermed er han sammen med guatemalanske Carlos Ruiz den beste målscoreren i VM-kvalifiseringen.

Ruiz spilte 133 landskamper med Guatemala og scoret 68 mål, men kvalifiserte seg aldri til VM. I sin siste kamp for Guatemala scoret han fem mål i 9-3-seieren over Saint Vincent og Grenadinene. Ronaldo har scoret 141 mål på 233 landskamper.

I kampen som ble spilt i Budapest, scoret Barnabas Verga åpningsmålet, og i det 84. minutt så det ut til at Ungarn skulle ta et poeng fra Portugal. Men Joao Cancelo "avlyste" Ungarns planer to minutter senere.

Portugal, som nylig vant Nations League, leder gruppe F med to seire. De resterende fire kampene spilles i oktober og november. Gruppelederen får direkte kvalifisering til VM neste sommer, mens nummer to går til playoff.