Cristiano Ronaldo slår seg sammen med Matthew Vaughn for produksjonsselskap

HQ

Det portugisiske fotballikonet Cristiano Ronaldo og filmveteranen Matthew Vaughn har annonsert et uventet samarbeid, der de to slår seg sammen i et filmproduksjonsselskap.

Dette er kjent som UV-MARV, og regnes som "et uavhengig joint venture-filmstudio som omfavner innovativ teknologi, med et nikk til tradisjonen", og det har tilsynelatende vært i drift lenger enn forventet, ettersom vi blir fortalt at to actionfilmer allerede er finansiert og produsert, og at arbeidet med en tredje er i gang, alt som en del av den samme serien.

Ronaldo uttalte følgende om opprettelsen av UV-MARV "Dette er et spennende kapittel for meg, og jeg ser fremover mot nye satsinger i forretningslivet."

Vaughn la til "Cristiano har skapt historier på banen som jeg aldri kunne ha skrevet, og jeg ser frem til å skape inspirerende filmer med ham - han er en superhelt i det virkelige liv."

Det sies ikke noe om hva de to finansierte filmene er, men vi er informert om at UV-MARV har til hensikt å gi ut den første "snart". Det som er verdt å merke seg er at Vaughn for tiden er tilknyttet som manusforfatter, produsent og regissør på to kommende Kingsman prosjekter (The King's Man: The Traitor King og Kingsman: The Blue Blood), så kanskje er det disse filmene det refereres til...