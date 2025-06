Cristiano Ronaldo stilner Tyskland og tar Portugal til finalen i Nations League

HQ

Cristiano Ronaldo er kanskje 40 år, men bidrar fortsatt for Portugal. Spissen scoret det siste målet i Nations League-semifinalen mellom Portugal og Tyskland, som endte 2-1 og ga dem en billett til finalen på søndag. Florian Wirtz åpnet scoringslisten i andre omgang med en assist fra Nick Woltemade (i sin debut på det tyske A-landslaget), men det ga vei for en stor reaksjon fra Portugal, med to mål på fem minutter av Conceiçao og Ronaldo.

Vertene for tidenes fjerde Nations League, og de eneste uten titler (Frankrike, Portugal og Spania har én tittel hver), må ta til takke med en tredjeplass i kampen om tredjeplassen søndag ettermiddag. I finalen, søndag kl. 20:00 BST, 21:00 CEST, møtes enten Frankrike eller Spania, avhengig av resultatet av kampen 5. juni til samme tid.

Ronaldos mål var riktignok en gave fra Nuno Mendes og Bruno Fernandes, men etter å ikke ha scoret et eneste mål i UEFA Euro 2024, inkludert å ha misset et straffespark, kan Ronaldo være stolt av å være nøkkelen til Portugals seier i det som mest sannsynlig blir hans nest siste turnering... hvis han kommer i form til VM neste år.