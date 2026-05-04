Cristiano Ronaldos Al-Nassr lider et tilbakeslag og den saudiske Pro League-tittelen er i fare

Cristiano Ronaldo nærmer seg sin første ligatittel i Saudi-Arabia, og laget hans, Al-Nassr, leder fortsatt den saudiske proffligaen med 79 poeng foran Al-Hilal. Men Al-Hilal, som trenes av Simone Inzaghi, har en kamp i hånden, som spilles i morgen tirsdag, som kan redusere forspranget til to poeng, med ytterligere ni poeng på de tre siste kampdagene i ligaen.

Den tidligere Atleti-, Barcelona-, Chelsea- og Milan-spissen Joao Felix scoret ett mål for Al-Nassr i 3-1-tapet for Al Qadsiah, mens den colombianske kantspilleren Julián Quiñones scoret ett av målene.

Noen spillere har klaget på at den saudiske proffligaen, som støtter mange av topplagene, presser på for å hjelpe Ronaldo til å vinne ligatittelen, og noen har til og med sagt at de "gir ham" tittelen. Ronaldo (41) begynner å få dårlig tid til å vinne trofeer, selv om han forventes å spille VM i sommer og har ett år igjen av kontrakten med Al-Nassr neste sesong, slik at han kan nå målet om å score 1000 mål i karrieren.

Cristiano Ronaldo har tre kamper igjen å spille med Al-Nassr, og ligaen avsluttes 21. mai, i tillegg til finalen i AFC-cupen (tilsvarende UEFA Europa League, den nest øverste fotballturneringen i Asia) mot den japanske klubben Gamba Osaka 16. mai. Al-Ahli, anført av toppscorer Ivan Toney, som ligger på tredjeplass i den saudiske proffligaen, vant en svært kontroversiell AFC Champions League Elite.