Cristiano Ronaldos forferdelige helg: tapte AFC Champions-finalen og ligatittelen er uavgjort

Cristiano Ronaldos saudiarabiske lag Al-Nassr tapte 1-0 i AFC Champions League Two-finalen på lørdag, og ble slått på hjemmebane av Gamba Osaka, et av de mest suksessrike japanske lagene, som tok sin andre asiatiske tittel etter AFC Champions League i 2008.

Ronaldo, som spilte en svært dårlig kamp, gikk rett i garderoben og var ikke til stede under medaljeseremonien, da lagkameratene hans mottok sølvmedaljen.

Al-Nassr og Al-Hilal skal kjempe om ligatittelen

Samtidig slo Al-Hilal Neom 2-0 i Saudi Pro League. Et nederlag ville ha betydd at Al-Nassr ville ha vunnet ligaen, men resultatet betyr nå at tittelen vil bli avgjort i siste kampdag.

Til tross for den gigantiske tabben til keeper Bento tidligere denne uken, da han slapp inn et mål i det 99. minutt, leder Al-Nassr fortsatt med 83 poeng og en overlegen målforskjell på 60 i tilfelle uavgjort, mens Al-Hilal ligger på andreplass med 81 poeng og 57 GD.

Uavgjort i den siste kampen vil være nok til å sikre Al-Nassrs første ligatittel siden 2019, men hvis Al-Nassr taper og Al-Hilal vinner, vil de også miste tittelen ... og kanskje Ronaldos siste sjanse til å vinne en ligatittel i en alder av 41 år.

Al-Nassr spiller mot Damac torsdag 21. mai kl. 20:00 CEST, 19:00 BST, mens Al-Hilal spiller mot Al-Fayha på samme tidspunkt.