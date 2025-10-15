Cristiano Ronaldos to scoringer bringer ham nærmere 1000-målsgrensen, til tross for uavgjort mot Portugal

HQ

Cristiano Ronaldo scoret to mål for Portugal tirsdag kveld, men klarte ikke å kvalifisere seg til VM i dag: En seier over Ungarn ville ha vært nok til å kvalifisere seg matematisk til neste sommers turnering, men 2-2 mot Ungarn gjorde at de må vente en måned. Likevel, med 10 poeng for Portugal, 5 for Ungarn, 3 for Irland, er situasjonen ganske gunstig.

Ronaldo var mot stjernen i showet: med sine to mål har han blitt toppscorer i VM-kvalifiseringen (40, og overgår den pensjonerte guatemalanske spilleren Carlos Ruiz med 39 og Messi med 36).

Ronaldo har nå scoret 143 mål for Portugal, der han har spilt siden 2003, på 225 kamper. Det er også hans 948. mål i karrieren, medregnet land og klubber som Manchester United, Real Madrid, Juventus, Sporting og Al-Nassr. I en alder av 40 år vet han at det er mulig å nå 1000 offisielle mål i karrieren, og han ønsker å fortsette å spille for Portugal og sin saudiske klubb til han når det...

Ronaldo, den første fotballmilliardæren, har en kontrakt som løper frem til 2027. Et annet av målene hans på slutten av karrieren er å en gang spille med sønnen, Cristiano Ronaldo jr. som nå er 15 år.