Cristin Milioti ønsker å dukke opp i Batman-universet igjen

HQ

Ved siden av Colin Farrells transformerende prestasjon som Oswald Cobb i The Penguin, ga Cristin Milioti oss et utrolig, jordnært blikk på Sofia Falcone i serien, og imponerte både fans og kritikere.

I en samtale med The Hollywood Reporter under Critics Choice Awards i helgen (der Milioti vant for sin prestasjon i The Penguin), ble hun spurt om hun kunne tenke seg å spille Falcone en gang til:

"Det er mitt villeste håp og drøm", sa hun. "Jeg ville vært der uten å nøle." På spørsmål om hun ønsket seg et eget spin-off-show eller å være med i en film, sa Millioti at hun ville være interessert i "alt dette."

I motsetning til Farrell, trengte ikke Milioti å gå gjennom timevis med sminke for å bli karakteren sin i serien, noe som sannsynligvis betyr at en retur virker mye mer gjennomførbar. Vi får se om Reeves kan finne plass til Falcones rollefigur i den kommende The Batman-oppfølgeren, som skal lanseres i 2027.