Cristin Milioti reflekterer over rollen som Sofia Falcone i The Penguin

HQ

Cristin Miliotis portrett av Sofia Falcone i The Penguin har tatt skuespilleren med på en uventet reise, en reise som har overgått hennes villeste drømmer. I et nylig intervju med IndieWire fortalte Milioti om sin første frykt for å ta på seg en så høyprofilert rolle, spesielt i et Batman-univers som hun alltid hadde beundret. Til tross for utfordringene med å spille en karakter som er gjennomsyret av traumer og isolasjon, fant Milioti seg selv i Sofias kompleksitet, og beskrev serien som "en stor, storslått opera". Rollen krevde mye av Milioti, både fysisk og følelsesmessig, men hun var begeistret over den positive mottakelsen den fikk av både fans og kritikere.

De fysiske kravene til Sofia var intense, og Milioti husker hvordan hun måtte tøye ut i lunsjpausene for å avlaste musklene etter å ha vært fastspent i lenker i flere scener. Men det var ikke bare fysisk; det emosjonelle arbeidet krevde grundig research om psykiatriske institusjoner og effekten av langvarige traumer. Hun forklarte at selv om hun til å begynne med var nervøs for å jobbe i en så stor serie, bidro samarbeidet med regissør Helen Shaver og showrunner Lauren LeFranc til at hun følte seg tryggere. "Det har vært helt vilt", sa Milioti, og reflekterte over hvordan opplevelsen ble en drøm som gikk i oppfyllelse.

Selv om Sofias handlinger ofte er moralsk tvetydige, fant Milioti en overraskende forbindelse med seerne, spesielt kvinner som syntes at karakterens reise var rensende. "Det er utrolig", sa hun, og fortalte at mange kvinner har tatt kontakt med henne og uttrykt hvor styrkende det var å se Sofia ta kontroll over sin egen skjebne. Mens The Penguin fortsetter å trollbinde publikum, er det mange som lurer på hvilken retning Sofias historie kan ta i fremtidige sesonger.

Hva tror du, vil Sofia finne forsoning, eller vil hennes hevntørst stå i sentrum i neste kapittel?