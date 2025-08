Critical Role går inn i en ny æra med kunngjøringen av Campaign 4

HQ

Som du kanskje vet, har vi nylig rapportert om TV-prosjektene til Critical Role, selskapet som ble født ut av en gruppe Hollywood-stemmeskuespillere og stemmeskuespillere som spiller Dungeons & Dragons på kamera. Den (første) sesongen av The Mighty Nein kommer 19. november på Prime Video, og vil bli fulgt av den fjerde (men ikke siste) sesongen av The Legend of Vox Machina i begynnelsen av 2026.

Og akkurat nå, på 10-årsdagen for YouTube-debuten med Campaign 1 (Vox Machina), gikk CR-ledelsen på scenen i Indianapolis under et 10-årsjubileumsturnéarrangement for å komme med en stor kunngjøring: Campaign 4 begynner den 2. oktober 2025.

Det er en stor milepæl, fordi det vil innlede en ny æra i CR, der spillere (og Dungeon Masters) trer til side for å gi plass til en ny generasjon spillere. De kommer helt sikkert til å bruke det nylig lanserte Daggerheart-spillesystemet, det kommer til å foregå i en helt ny verden, og vi vet foreløpig bare navnet på én av spillerne: Matt Mercer. Den tidligere spilldirektøren for alle de store kampanjene overlater roret til Brennan Lee Mulligan, som har gjort seg fortjent til en så ansvarsfull stilling.

Og de har allerede annonsert at de planlegger å fortsette å fortelle historier rundt et bord med 20-sidige terninger i minst ti år til.