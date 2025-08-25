Critical Role kunngjør at de åtte grunnleggerne kommer tilbake for å delta i Campaign 4

HQ

Hvis du ikke har lagt merke til det, er vi i Gamereactor ikke bare fans av dataspill, filmer, serier, gadgets og banebrytende maskinvare. Vi har også et lite hjørne i hjertet vårt for bordspillsegmentene, og selvfølgelig for rollespill som Dungeons & Dragons. Derfor holder vi alltid et våkent øye med Critical Role og deres ekspansive univers.

Selskapet, som også har skapt den animerte serien The Legend of Vox Machina (og den kommende The Mighty Nein), forbereder neste kapittel av sin gründerreise med mange endringer på tiårsjubileet, og alle er kondensert i den forestående starten på Campaign 4, regissert av Brennan Lee Mulligan. Nå har CRs toppledere Travis Willingham, Marisha Ray og Matt Mercer (samt Lee Mulligan selv) detaljert hva som er nytt og hva hovedfunksjonene vil være for denne Campaign 4.

Til å begynne med de aller beste nyhetene: De åtte grunnleggerne av Critical Role vil nok en gang sitte rundt spillbordet, men denne gangen vil Matt Mercer gjøre det som spiller. De har også annonsert at til tross for at de har utviklet sitt eget bordrollespill Daggerheart, vil Campaign 4 bli styrt av de offisielle Dungeons & Dragons-reglene av 2024 (dvs. den reviderte 5. utgaven). Daggerheart-regelsettet vil fortsatt være til stede i Critical Role-strømmene for one-shots og små sidekampanjer.

Og ikke bare det: I tillegg til å ha Brennan Lee Mulligan som GM, vil bordet vokse til totalt 13 medlemmer, som følger :



Laura Bailey



Luis Carazo



Robbie Daymond



Aabriya Iyengar



Taliesin Jaffe



Ashley Johnson



Matthew Mercer



Whitney Moore



Liam O'Brien



Marisha Ray



Sam Riegel



Alex Ward



Travis Willingham



Campaign 4 vil finne sted i et nytt univers kalt Aramán, og teamet har også vist litt informasjon om historiens verdensoppbygging og hvordan de første episodene i serien, som forventes å vare i minst tre år, vil bli satt opp. Vi ønsker ikke å røpe noe mer i tilfelle du planlegger å følge med spoilerfritt, men du kan se hele presentasjonen av Critical Role Campaign 4 nedenfor.