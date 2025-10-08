Critical Role-medlemmene forklarer de viktigste forskjellene mellom kampanjen og The Mighty Nein animerte serie

HQ

Den 19. november har Critical Role og voksne animasjonsfans en dato merket med drageild i kalenderen, med premieren på serien The Mighty Nein på Prime Video. For de som ikke vet hva det handler om, The Mighty Nein er navnet på gruppen av eventyrere som medlemmene av Critical Role kontrollerte i den andre Dungeons and Dragons-kampanjen de rollespilte live via strømming, og for mange den beste kampanjen de har produsert til dags dato.

The Mighty Nein er Critical Rolles andre animerte serie etter The Legend of Vox Machina, som vil ha premiere på sin fjerde sesong også på Prime Video tidlig i 2026. Men for å fjerne tvilen blant dem som bare kjenner den animerte siden av Critical Role, har grunnleggerne Travis Willingham og Sam Riegel, som også er henholdsvis regissør og utøvende produsent av TV-serien, gitt ut en video for å forklare forskjellene mellom de to seriene, og også for å skille fortellingen fra det originale rollespillet.

The Mighty Neins første sesong vil ha lengre episoder, og historien vil være strukturert annerledes, og foregriper også starten på den opprinnelige kampanjen for å vise opprinnelsen til hver av hovedpersonene. Det ser også ut til at det vil være flere episoder i denne første serien enn The Legend of Vox Machina fikk, og det vil også være en større serie i produksjonsverdier. Travis Wilingham, som spiller Fjord, og Sam Riegel (Nott) har også bekreftet nye tilskudd til stemmegjengen for serien, i tillegg til de andre Critical Role-medlemmene Mark Strong (Trent Ikithon), Anika Noni Rose, Rahul Kohli, Jonathan Frakes, Alan Cumming, Ming-Na Wen, Robbie Daymond, Auli'i Cravalho, og Tim McGraw.

Sjekk ut den nye videoen til The Mighty Nein nedenfor.