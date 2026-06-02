Critical Role, om å utforske flere historier utover Vox Machina: "Jeg tror vi ville laget en animert versjon av alt vi har gjort"

HQ

I morgen kommer endelig den etterlengtede (og fryktede) fjerde sesongen av The Legend of Vox Machina, Prime Video-animasjonsserien basert på Critical Rolles første kampanje. Denne fjerde episoden markerer også begynnelsen på slutten for serien, ettersom det er bekreftet at den femte sesongen også vil avslutte historien om deres D&D-eventyrgruppe.

Det betyr imidlertid ikke at det ikke vil komme flere historier skapt av Matt Mercer og hans spillergruppe, som består av Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Sam Riegel, Travis Willingham, Laura Bailey og Marisha Ray. Vi har allerede sett starten på et nytt eventyr med den første sesongen av The Mighty Nein, men det er mange flere historier i vente i Critical Role. Er det plass til nye historier? For å rydde opp i all tvil fikk vi nylig sjansen til å intervjue skuespillerne i Critical Role - et intervju du kan se nedenfor - og stille dem spørsmålet.

HQ

Da vi spurte skuespillerne om de ville våge å ta opp sidehistorier som ble løst en tid senere i one-shots (for eksempel Grogs redning) i fremtidige filmatiseringer, åpnet Critical Rolles administrerende direktør og skuespiller Travis Willingham døren på vidt gap for ideen :

"Hvis det var opp til oss, tror jeg vi ville laget en animert versjon av hver eneste ting vi noen gang har gjort. Vi er også store anime-fans. Vi kan animere dette. Så hvis vi kunne lage noen OVA-er eller noen animerte musikkvideoer. Herregud, ja. Ja, 100 %."

"Ingen planer for øyeblikket, men man vet aldri."

Følg med på vår spesialdekning av premieren på The Legend of Vox Machina sesong 4 på Prime Video, for i tillegg til seriens hovedrolleinnehavere har vi også fått sjansen til å snakke med Wayne Brady, som gir stemme til det nye Vox Machina-medlemmet, Taryon Darrington.