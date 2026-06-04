Critical Role-rollebesetningen avslører forskjellene mellom å jobbe på The Legend of Vox Machina og The Mighty Nein

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Etter å ha hatt stor suksess med D&D-kampanjene sine på nettet, fikk folkene i Critical Role muligheten til å samarbeide med Amazon og levere animerte, forkortede versjoner av disse kampanjene. Først kom The Legend of Vox Machina, og etter suksessen har vi sett The Mighty Nein trekke gamle og nye fans tilbake til fantasyverdenen skapt av DM Matt Mercer.

I et nylig intervju med oss i forkant av sesong 4 av The Legend of Vox Machina forklarte Laura Bailey, Liam O'Brien, Sam Riegel og Taliesin Jaffe hva som gjør dem begeistret over å gå fra eventyr til eventyr når de går fra å gi stemme til en karakter i Vox Machina til en helt ny persona i The Mighty Nein.

"Personlig liker jeg å være en idiot. Det er så gøy å ikke ha noe filter," sa Bailey, og forklarte at hennes Vox Machina-karakter Vex føles mye mer kalkulert enn hennes ditsy, men elskelige Cleric Jester i The Mighty Nein. O'Brien la til at han elsker "spionthriller"-energien som Mighty Nein bringer til bordet.

"Verden er mindre, og jeg liker å være i det i et mindre rom i stedet for å kjempe mot drager og være avatarer av guder og gjøre alt dette, disse store greiene", la Jaffe til.

Selv etter så mange år med å spille sammen og gi stemme til de samme karakterene, vil fansen elske å høre at gjengen fortsatt liker å være en del av fantasiverdenene de har vært med på å forme så mye. Hvis du vil høre mer om Vox Machina sesong 4, og hvordan de fikk Andy Serkis med på rollelisten, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: