Critter Café-forhåndsvisning: Kjæledyret ditt kan endelig begynne å hjelpe til med husleien

Som du kanskje kan se fra forhåndsvisningene mine av Floatopia og Tavern Keeper, vil du sannsynligvis være klar over at jeg har tatt på meg en god del koselige spill i løpet av Gamescom. Jeg er vanligvis ikke den som går for koselige spill, men ettersom de ga meg en sjanse til å slappe av midt i det raske tempoet i en vanlig Gamescom-dag, kan jeg ikke si at de ikke var velkomne.

Utenom å spille Deathsprint 66 fikk jeg se hva annet Sumo Newcastle holdt på med, og som Deathsprint 66-spilldirektør Andrew Williams fortalte ser det definitivt ut til å være en Barbenheimer-situasjon på gang i studioet. På den ene siden har du den ultimate dødsracingsimulatoren i Deathsprint 66, og på den andre siden har du et av de søteste spillene vi noensinne har sett i Critter Café.

I Critter Café redder du mytiske dyr fra anomalier som har oppstått i den stille byen din. Dette gjør du for å bringe dem til et trygt sted, samtidig som du får dem til å jobbe et og annet skift på kafeen din. Det er verdt å merke seg at du ikke bare fanger disse skapningene og tvinger dem til å gi deg gratis arbeidskraft. Når de ikke er på jobb bor dyrene i sitt eget, romslige habitat der du kan leke med dem, mate dem og bare la dem holde på med sitt. Jeg så det for meg som det ultimate pauserommet, og kunne ikke annet enn å humre da jeg så for meg en liten fuglelignende skapning som puffet på en sigarett mens den telte ned minuttene til den skulle tilbake på jobb og snakket om en ferie til Korfu.

Når småkrypene dine ikke slapper av alene, kan du finne dem på ett av to steder. Enten en anomali eller en øy. La oss ta anomaliene først. Det er her Critter Café blir mer et eventyrspill, ettersom du får et enkelt, men morsomt sett med hindringer som du må overvinne med verktøyene du har til rådighet. I begynnelsen av spillet fikk vi en hammer som vi kunne bruke til å knuse noen krystaller og flytte steiner på plass, slik at vi kunne begi oss ut på sporet av et nytt vesen. Før du kommer inn i en anomali, må du finne den i den koselige byen som kafeen din ligger i, noe som gir deg sjansen til å bli litt bedre kjent med omgivelsene dine og gjøre bruk av den finurlige løpeanimasjonen din.

Går du tilbake til kafeen vil dyrene dine for det meste bli brukt til spesielle arrangementer. Enkelte grupper ønsker å leie kafeen for en kveld og vil ha visse krav til dyret de ønsker å se. Kanskje de vil ha en lang hale, striper eller en bestemt farge. Du må også matche møblene og innredningen etter deres ønsker. Under vår test hadde vi en gruppe som ønsket seg en filmkveld, så vi satte opp et fat med popcorn og annet snacks og hentet frem den grønne sofaen de ønsket seg. Det er enkelt, men Critter Café ønsker ikke å kreve for mye av spillerne sine, og foretrekker i stedet å gi dem en mye mer sunn versjon av gjestfrihetsbransjen. Du vil ikke finne noen kunder som tikker på klokka eller surmuler fordi du glemte den femte forretten de la til i den gigantiske bestillingen sin.

Når du driver kafeen på dagtid, er det ikke engang sikkert at du har et dyr til stede, og i stedet må du bare delta i et av flere minispill for å hente kakestykker, kopper med te og andre små godbiter til kundene dine. Selv om du har en tidsbegrensning på å få ting gjort, er det ingen reell straff for å bare håndtere et par kunder. Hvis du gjør feil i et av minispillene slipper du å bli møtt med en knyttneve fra en kunde. Det handler mer om å belønne det positive enn å straffe det negative, noe som absolutt passer til den koselige atmosfæren på Critter Café.

I stedet for bare å lene seg på ideen om hva om kattekafeer hadde mytiske vesener i stedet, har Critter Café mange ben å stå på. Det er både en del livssimulering, en del eventyrspill og en del skapningssamler, og alle disse delene utgjør til sammen en interessant helhet. Det blir interessant å se hvor mye dybde disse mekanikkene har etter hvert som du legger timer i Critter Café, men i den korte tiden vi fikk med det fungerte alt som det skulle. Hyggelig, koselig og finurlig.