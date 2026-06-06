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Croakwood
Fremhevet: SGF 2026-dekning

Croakwood bringer avslappende bybygging til PC i vinter

Texel Raptors "spill om frosker, natur og en eldgammel skog" er nesten klart til å bli lagt i hendene på fansen.

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Har du noen gang hatt lyst til å bygge en koselig by for frosker av alle slag? I så fall kan Texel Raptors Croakwood være verdt å holde øye med, spesielt siden det nettopp ble avslørt at spillet er ganske nær ankomst.

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Som nevnt i Wholesome Games Showcase, vil Croakwood lanseres på PC en gang i løpet av vinteren. Det er ingen fast dato å merke seg ennå, noe som betyr at det kan være sent 2026 eller tidlig 2027, men en ting som er sikkert er at Early Access-tittelen vil åpne dørene før snarere enn senere.

For de som er nysgjerrige på hva Croakwood handler om, handler prosjektet om å bygge en koselig by for frosker fra grunnen av, alt mens du utforsker en mystisk skog og møter særegne karakterer underveis.

Sjekk ut noen bilder av Croakwood nedenfor.

CroakwoodCroakwood
CroakwoodCroakwood

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