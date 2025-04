HQ

Utgivelsen av Super Mario 64 i 1996 revolusjonerte plattformverdenen. Plutselig var tradisjonell todimensjonal plattforming en saga blott, og den ene utvikleren etter den andre lanserte sin egen versjon av fargerik 3D-hopping. Det var altså mye å velge mellom, men bare for konsollspillere.

PC-spillere ble imidlertid i stor grad etterlatt i mørket til å begynne med. Selv var jeg helt gal etter Marios nye dimensjon, men som konsolløs spiller kunne jeg bare håpe på at noe lignende ville komme til PC. Croc: Legend of the Gobbos Mario, som kom i 1997, var praktisk talt det første, og i lang tid til og med det eneste alternativet. Samtidig var selvfølgelig Crystal Dynamics' Pandemonium! tilgjengelig for datamaskiner, men det var bare et todimensjonalt plattformspill forkledd som et 3D-spill.

Mine egne nostalgipoeng for Croc er derfor veldig høye, ettersom jeg en gang håpet at sluttresultatet i det minste skulle være noe i nærheten av det Mario bød på. Det ble det ikke, men Argonauts forsøk var heller ikke så verst. Selv etter alle disse årene har Croc fortsatt sin egen, unike sjarm. Forresten, hvis Crocs karakter minner deg om Yoshi fra Mario-universet, er likheten ingen tilfeldighet. Croc ble opprinnelig laget som et Yoshi-spill, men Nintendo lyttet ikke til visjonen som ble tilbudt av Argonaut. Derfor måtte karakteren endres til sin nåværende form.

Croc: Legend of the Gobbos er en unik kombinasjon av datidens plattformtrender. I praksis fantes det to typer plattformspill: innsamling av gjenstander i åpne verdener og lineære nivåer i Crash Bandicoot-stil. Croc representerer ikke direkte noen av stilene. Spillets fem verdener er et lineært oppsett, der man spiller nivå etter nivå, men nivåene i seg selv er fantasifulle, spesielt etter de innledende fasene.

Det er seks luftige Gobbo skapninger gjemt i nivåene, som du samler for å låse opp hemmelige nivåer, og til slutt den virkelige slutten. Gobbos er gjemt her og der, og noen ganger må du gå tilbake i nivåene for å finne dem alle. Den siste Gobbo finnes bak en diamantdør i hvert nivå, som bare kan åpnes ved å samle fem fargerike edelstener i nivået. For å komme seg gjennom nivåene må man noen ganger utforske sidespor, samle nøkler og åpne dører. Det finnes ikke en rettlinjet sti gjennom banene, bortsett fra helt i begynnelsen.

Det største ankepunktet i det originale spillet var den stive tankstyringen, som gjorde det smertefullt vanskelig å plattformere presist enkelte steder. Remasteren endrer kontrollene til en mer tradisjonell frihjulsstil, og du verden så mye det forbedrer opplevelsen! Nå kan Croc endelig sprette fra plattform til plattform i høy hastighet. De nye kontrollene er også veldig presise, og hvis du fortsatt liker de gamle kontrollene, kan du fortsatt styre stridsvognen med D-padden. Dermed kan du bokstavelig talt bytte mellom den gamle og den nye kontrollen mens du er på farten.

På den andre siden er den tidligere relativt enkle hoppingen nå enda enklere, og fordi progresjonen er raskere, kommer spillets stramme varighet enda bedre til sin rett. Hvis enkelte 1990-tallstrekk ikke hadde blitt korrigert for å matche i dag, ville rulleteksten rullet veldig raskt. Men det gjør de ikke. Dette skyldes delvis at spillet er virkelig brutalt enkelte steder. Croc har tre liv i begynnelsen, og hvis disse livene tar slutt i løpet av nivået, returnerer ikke spillet den stakkars krokodillen til et sjekkpunkt, men heller tilbake til begynnelsen av nivået, hvor alle samleobjekter må samles inn på nytt. På denne måten er det gjort et forsøk på å forlenge det en gang korte spillet litt. De tre nevnte livene er bokstavelig talt bortkastet på sekunder hvis plattformingen ikke treffer riktig sted eller hvis du løper ut i tomrommet uten å legge merke til det etter å ha åpnet en falldør.

Selv om de gammeldagse aspektene ikke er fikset, er remastringen ellers en god innsats. Utseendet er mer nøyaktig og tydeligere, men fortsatt tydeligvis sitt eget fargerike jeg. Grafikken kan også varieres på flere forskjellige måter mellom den gamle og den nye stilen, slik at du kan finne det sluttresultatet som passer deg best. Spillets lydspor er også uforandret, og vil sitte i hodet ditt i flere dager selv etter at du har spilt det gjennom.

For meg var Croc: Legend of the Gobbos en virkelig gledelig opplevelse å spille igjen etter nesten 30 år. Til tross for sine mangler ga spillet en virkelig herlig følelse, og selv om det unektelig er gammeldags i sin oppbygning og stedvis krever mye tålmodighet, byr det på en hyggelig nostalgitripp for de som har spilt spillet tidligere. Og selvfølgelig er dette noe som andre plattform-fans kanskje endelig vil prøve selv.