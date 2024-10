Croc: Legend of the Gobbos bekreftet for alle konsollplattformer, inkludert PS5 Pro

HQ

Helt siden vi hørte om at Croc skulle gjøre comeback i en remastret versjon av den elskede tittelen fra 1997, har vi ventet spent på mer informasjon om spillet. Nå har vi endelig fått noe på denne fronten, ettersom utvikleren Argonaut Games nå har bekreftet hvilke plattformer spillet vil være tilgjengelig på.

Tidligere ble vi fortalt at spillet ville komme til konsoller, og nå vet vi nøyaktig hvilke enheter som er målrettet. Vi kan forvente at spillet debuterer på PS4, PS5, PS5 Pro, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch og PC (eksklusivt for GOG). Det er ingen omtale av en Nintendo Switch-oppfølgerversjon.

Studioets grunnlegger Jez San uttalte: "Croc Legend of the Gobbos er både en nostalgisk retur for retro-spillere og et spennende nytt eventyr for førstegangsspillere. Vi har dedikert oss til å bringe denne remasteren til et så bredt publikum som mulig, slik at fans av PlayStation, Nintendo Switch, Xbox og PC på GOG kan oppleve magien og gleden ved Croc."

Med denne kunngjøringen i bakhodet har vi også blitt fortalt litt ekstra om en ny funksjon som vil bli inkludert i spillet. Dette er kjent som Crocipedia, som er et "møysommelig kuratert digitalt museum som tilbyr fansen et dypdykk i spillets utvikling. Dette skattkammeret av lenge savnede ressurser inkluderer designdokumenter, konseptkunst, animasjonstester, musikkspor fra før utgivelsen og eksklusive intervjuer med nøkkelmedlemmer av det talentfulle teamet bak spillets tilblivelse."

Vi har en ny trailer for spillet, som du kan se nedenfor, og når det gjelder den planlagte lanseringsdatoen, er alt vi får vite at det fortsatt sikter mot en gang i år. Kroken ... beklager, klokken tikker, Argonaut Games.