Crocs feirer Croc Day ved å lansere Pet Crocs til pelsdyrene

I en ganske overraskende utvikling har skoprodusenten Crocs avduket en ny type sko, en som ikke er designet for menneskeføtter, men heller for potene til din firbente følgesvenn.

Disse skoene, kjent som Pet Crocs, har blitt annonsert som en del av den årlige Croctober og vil bli lansert på Croc Day den 23. oktober. Skoene er laget av pustende EVA-skum og er designet for å kunne brukes året rundt. De kommer i to unike farger, Green Slime og Pink Dragon Fruit, de lyser i mørket, og vil også være tilgjengelige i menneskevarianter, slik at du kan matche stilen din med din pelskledde venn. For de som er ute etter noen ekstra stylingelementer, vil det også være eksklusive Jibbitz for hund tilgjengelig.

Den nøyaktige prisen på Pet Crocs er ennå ikke avslørt, men vi vil uten tvil få vite mer i løpet av de kommende dagene før den globale lanseringen 23. oktober.

