Crocs har annonsert et nytt videospillsamarbeid

Crocs fortsetter sine samarbeid rundt de ofte kritiserte, men ekstremt komfortable plastskoene. Denne gangen handler det ikke om en karakter eller et spesielt relevant varemerke, men snarere en konsoll som feirer 25-årsjubileum i 2026: Xbox.

Skoene slippes i dag, 25. november, men i skrivende stund er de kun tilgjengelig for forhåndsbestilling. Det er en svart modell, tydelig designet med inspirasjon fra Xbox Series S/X-kontrollerne - komplett med Jibbitz-dekorasjoner utformet som knapper, retningsputer og analoge pinner. For å gjøre ting enda bedre, er det fem flere design tilgjengelig for kjøp separat, inkludert Master Chief- og Sea of Thieves-motiver. Skoene beskrives som følger :

"Xbox-kolleksjonen har nettopp sluppet en eksklusiv Classic Clog-stil som ble designet med tanke på spillere. Hver sko er en ny versjon av den ikoniske Xbox-kontrolleren med faste knapper og joysticks, perfekt for sofasamarbeid. Disse Crocs-skoene er laget for å slappe av."

Julen nærmer seg, og du fortjener selvsagt disse skjønnhetene og de ekstra Jibbitz-sjarmerne. Du kan registrere din interesse og lese mer her, samt sjekke ut Jibbitz-tilbehøret her.