Crocs og South Park krysser over for fottøyutvalg

Crocs Crocs har avduket sin nyeste crossover, da skoprodusenten skal slå seg sammen med South Park for å lage en rekke sko dedikert til den langvarige komedieserien.

Utvalget inkluderer en rekke Clog -alternativer og et mye bredere utvalg av merker også, og når det gjelder hva du kan forvente, inkluderer Clogs design skreddersydd etter Randy Marsh, Towelie, Cartman, Kenny, og en mer generisk South Park -stil, mens merkene inkluderer Stan, Kenny, Cartman, Kyle, Butters, Randy, Tolkien, Chef, Wendy, , og deretter to kolleksjoner for de viktigste barna og deretter Goth Kids også.

Kolleksjonen kommer i salg allerede senere denne uken, fra 12. september, og Clogs vil koste potensielle kjøpere £/€69,99 per stykk, mens de individuelle merkene selges for £/€5,99 og fem-pakkene for £/€18,99.

Hvilken South Park Clog legger du til i samlingen din?

