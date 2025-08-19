Crocs samarbeider med NFL om en serie offisielle tresko

HQ

NFL-sesongen 2025/26 har teknisk sett startet, men selve hovedkampene starter ikke før i begynnelsen av september. For å markere dette har NFL og Crocs gått sammen om å lansere en serie med offisielle tresko som passer til hver av de ulike franchisene.

Til å begynne med vil det imidlertid bare være 14 lag, men med planer om å utvide til hele 32 lag i løpet av den kommende sesongen. Hver av treskoene er designet og utformet for å matche lagets fargepalett og for å gi hint til det aktuelle laget, for eksempel ved at Chicago Bears -alternativet har lodne klør som stikker ut av skoen, mens Miami Dolphins -alternativet har ekte ryggfinner.

Hvert av lagene har også en rekke Jibbitz -merkealternativer som du kan få tak i og tilpasse treskoene dine ytterligere med, og selv om dette kan virke som en fin måte å vise din støtte til favorittlaget ditt før sesongen faktisk begynner, bør det bemerkes at disse skoene langt fra er billige, med en utsalgspris på $ 84,99 (og ytterligere $ 4,99 for logomerkene).

Avtalen som er inngått mellom NFL og Crocs regnes også som en flerårig avtale, noe som betyr at vi kan forvente ytterligere tillegg til denne serien i årene som kommer.

