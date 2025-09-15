Cronos: The New Dawn - En guide til hvordan du får tak i boltsaksen

HQ

Kjettingkutter eller, som dette spillet kaller det, boltkutter. Det er ordet du har lett etter, det du har savnet en stund i det store overlevelsesskrekkspillet som er Cronos: The New Dawn, er det ikke?

Kanskje har du spilt spillet en stund nå, litt over et par timer med vandring rundt, og du har lagt merke til at det er flere dører som er lenket fast og låst med hengelås, men de er ikke rekvisitter, langt ifra. Hvis du nærmer deg dem, ber de deg om et verktøy for å fjerne kjettingen, på samme måte som andre porter ber deg om en nøkkel eller et nøkkelkort. Vi har opplevd det samme, og for at du skal slippe å tenke på det og endelig vite når og hvordan du kan begynne å gå gjennom disse dørene, forteller vi deg hvor og hvordan du får tak i en boltesaks på Cronos: The New Dawn .

Først og fremst er det når. Som sagt, du har spilt i et par timer, du har begynt å manipulere raritetene med din formskifter EPH-611, og du har allerede tatt ut og brent en håndfull foreldreløse med din Traveller ND-3576. Sånn er vårt kall.

Dette er en annonse:

Du befinner deg i boligblokken du har sett på lang avstand, som er sterkt forstyrret av anomalien i de øverste etasjene, med vrakrester som svever i luften. Oppdraget ditt er å finne en Wiśniewski; ditt nåværende mål er å "fortsette til transittpunktet". På dette tidspunktet har du etterlatt deg fire eller fem kjedede dører, intet mindre.

Når du kommer frem til forsiden av bygningen, etterlater du deg en rund firkant; husk denne. Gå inn i bygningen og bruk tilfluktsrommet med et lagringspunkt rett etter det på høyre side. Derfra vil du se en låst heis med kjettinger, og dette vil være vårt viktigste referansepunkt.

Denne heisen er viktig for å følge den naturlige fremdriften i spillet, så herfra blir søket etter boltkutteren obligatorisk, og du vil forstå at dørene du etterlot deg kan åpnes senere, ved å gjøre litt backtracking som i et Metroidvania/søke-action spill.

Dette er en annonse:

Ignorer heisen inntil videre, og gjennomfør den flate blokketappen etasje for etasje. Hvis du kommer deg helt til slutten (se opp for de nye grønne insektene som eksploderer med syre når du nærmer deg), får du nøkkelen til jernvarehandelen i den siste utforskbare etasjen. Jernvarehandel høres bra ut, ikke sant?

Med den i din besittelse kan du gå tilbake til tilfluktsrommet og lagre spillet. Hvor var det en jernvarehandel? Du finner den naturligvis ikke i en etasje i boligblokken - husker du det lille torget vi nevnte i begynnelsen? Gå tilbake dit, se opp for de syrespyttende foreldreløse, ikke la de som stiger opp smelte sammen, og når du har ryddet området, kan du se etter det mest åpenbare skiltet i området. Der ligger Jȩdruś jernvarehandel.

Selv om det kan virke litt feigt, anbefaler vi at du går tilbake til tilfluktsrommet på dette tidspunktet (når du har ryddet torget), bruker oppgraderinger og fyller på forsyninger. Det som venter på deg der inne, rett før premien din, er det første foreldreløse barnet i overnaturlig størrelse.

For å befri den kan du treffe en av de brennbare gjenstandene fra vinduet utenfor bakrommet, noe som vil få kjempen til å løsne sine organiske bånd og komme rett mot deg.

Slik beseirer du den foreldreløse kjempen

I stil med de gamle Resident Evil-sjefene, leker du katt og mus med ham ved å sirkle rundt den sentrale hyllen og treffe ham med hodeskudd rett før han slår til. Vær forsiktig, for han har stor rekkevidde, både horisontalt og vertikalt, men det er fullt mulig.

Tøm haglen i ansiktet hans, plukk opp flere kuler på selve hyllen, og hvis du går tom for patroner av denne typen, bytter du rett til pistolen Filo MK-1615 og gjør slutt på ham med ladede hodeskudd.

Når han faller sammen på bakken, kan du gå inn på bakrommet og til slutt plukke opp boltkutteren. Belønning!

"Verktøy som brukes til å kutte bolter, kjettinger, hengelåser, stålstenger og netting".

Nå kan du låse opp disse lenkede dørene! Før du skynder deg tilbake til heisen, må du huske at det er en til høyre på venstre side av flatblokkfasaden. Og at den splitter nye saksen tar opp plass i lageret ditt. Er du forberedt på hva som venter deg hvis du tar heisen?

Merk: Skjermbilder tatt med Nintendo Switch 2-versjonen av Cronos: The New Dawn. Denne guiden gjelder for alle versjoner, inkludert PS5, Xbox Series og PC.