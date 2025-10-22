Cronos: The New Dawn feirer Halloween med både salg og demo

HQ

Som vi alle vet, er det Halloween i neste uke, og spillverdenen er vanligvis ekstremt glad i denne høytiden. Den feires med alt fra DLC til dekorasjoner og salg, og mer. Som demoer, for eksempel.

Bandai Namco har kunngjort at deres og Bloober Teams skremmende eventyr Cronos: The New Dawn nå er tilgjengelig for å prøve gratis på PC. Det er bare å gå til Epic Games Store eller Steam og laste ned en demo - og det er også 15% rabatt på det nylig utgitte spillet, som i tillegg til de ovennevnte plattformene også gjelder GOG, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X.

Hvis du vil vite hvorfor vi synes du bør prøve spillet, kan du sjekke ut anmeldelsen vår, som du finner her.