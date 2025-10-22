nyheter
Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn feirer Halloween med både salg og demo
Vi liker Bloober Teams nyeste spill veldig godt, og hvis du ikke har spilt det ennå bør du virkelig prøve det gratis på PC.
HQ
Som vi alle vet, er det Halloween i neste uke, og spillverdenen er vanligvis ekstremt glad i denne høytiden. Den feires med alt fra DLC til dekorasjoner og salg, og mer. Som demoer, for eksempel.
Bandai Namco har kunngjort at deres og Bloober Teams skremmende eventyr Cronos: The New Dawn nå er tilgjengelig for å prøve gratis på PC. Det er bare å gå til Epic Games Store eller Steam og laste ned en demo - og det er også 15% rabatt på det nylig utgitte spillet, som i tillegg til de ovennevnte plattformene også gjelder GOG, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X.
Hvis du vil vite hvorfor vi synes du bør prøve spillet, kan du sjekke ut anmeldelsen vår, som du finner her.