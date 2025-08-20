Cronos: The New Dawn fremhever action og skrekk i Gamescom-visningen

HQ

Bloober Teams neste overlevelsesskrekkprosjekt, Cronos: The New Dawn, fikk et nytt utseende under årets Gamescom. Den nye traileren, med tittelen "A New Breed of Horror", viste en mørk og undertrykkende verden fylt med fiendtlige skapninger, anspent utforskning og fartsfylte kamper. Filmen antyder en blanding av klassisk overlevelsesskrekk-atmosfære med mer moderne actionelementer, med mål om å levere en opplevelse som appellerer til både fans av psykologisk skrekk og de som er ute etter noe mer dynamisk.

Historien legger opp til en tidsbøyende reise gjennom New Dawns ødemarker, der overlevelse er knyttet til tilpasning og sporadisk hjelp fra merkelige allierte man møter på veien. Bloober Team, kjent for titler som Layers of Fear og The Medium, ser ut til å skyve inn i mer kampdrevet territorium mens de holder sitt signaturfokus på foruroligende skrekk.

Er du klar for Cronos?