Cronos: The New Dawn har solgt en halv million eksemplarer

Bloober Team Bloober Team har avslørt at deres nye skrekkopplevelse, Cronos: The New Dawn, har nådd en beundringsverdig salgsmilepæl. Etter lanseringen for nesten tre måneder siden har tittelen nå passert en halv million solgte eksemplarer, med over 500 000 Travelers som tar på seg den skremmende reisen som det polske selskapet har kokt opp.

I bekreftelsen snakker Bloober Team om å nå denne milepælen ved å si :

"500 000 reisende er allerede på vei gjennom den uforsonlige verdenen, forvrengt mellom tidslinjer!

"Skål for nok en utrolig milepæl for #CronosNewDawn - tusen takk fra dypet av våre hjerter!"

Hvis du ennå ikke har spilt Cronos: The New Dawn, ikke glem å lese vår anmeldelse av spillet for å se hvorfor dette er en må-spille skrekkopplevelse i 2025.