Cronos: The New Dawn har tjent inn utviklingskostnadene

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I en pressemelding har utvikleren Bloober Team kunngjort at Cronos: The New Dawn offisielt har tjent inn produksjonskostnadene, og at spillet nå ganske enkelt genererer overskudd for det polske teamet.

Etter lanseringen i september 2025, altså for ti måneder siden, har spillet vært så vellykket at Bloober Team nå kan hente inn fortjeneste fra det i overskuelig fremtid - noe som også kommer på et utmerket tidspunkt med tanke på Lazarus-utvidelsen som kommer til høsten.

I en kommentar til denne bragden uttalte Piotr Babieno, administrerende direktør i Bloober Team, følgende (etter oversettelse): "Vi var ikke i tvil om at dette øyeblikket ville komme, ettersom spillet ble utrolig godt mottatt av anmeldere og spillere. Vi oppnådde Cronos' gjennombrudd på ni måneder, noe vi anser som en suksess med tanke på den enorme omfanget av dette prosjektet.

Vi tror dette bare er begynnelsen på suksessen for dette merket. Senere i år skal vi lansere den første DLC-en i Bloober Teams historie, Cronos: Lazarus. Denne lanseringen vil, av åpenbare grunner, ha en positiv innvirkning på det videre salget av Cronos: The New Dawn. Dagens spillmarked er et av de mest utfordrende. Å bygge opp nye merkevarer er mye vanskeligere enn det var for noen år siden. I denne vanskelige tiden har vi klart å legge grunnlaget for noe som har potensial til å bli en av de viktigste IP-ene i porteføljen vår."

Hvis du ennå ikke har spilt Cronos: The New Dawn, må du ikke gå glipp av vår anmeldelse for å se hvorfor denne survival horror-tittelen bør være på spillelisten din.