Cronos: The New Dawn lanseres om seks uker

Vi har ventet en god stund på å høre om når Bloober Team har tenkt å lansere sitt neste overlevelsesskrekkspill, Cronos: The New Dawn. Den polske utvikleren har vært opptatt av å dele så mye informasjon som mulig om spillet, ja, alt bortsett fra når vi faktisk kan forvente å spille det...

Dette har nå endret seg som en del av Nintendo Partner Direct, da vi har blitt informert om at Cronos: The New Dawn faktisk nesten er her, med planer om å lansere så snart som 5. september.

Dessuten vil det også lanseres flere steder enn bare PC, PS5 og Xbox Series X / S, ettersom Bloober har til hensikt å lansere Cronos: The New Dawn på Nintendo Switch 2 også. Når det gjelder hvordan spillet spiller på hybridetterfølgersystemet, kan du sjekke ut en trailer for spillet nedenfor.