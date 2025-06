Cronos: The New Dawn lanseres til høsten

HQ

Under den nå avsluttede Xbox Games Showcase var et prosjekt som ble klemt inn blant de mange, mange avsløringene Bloober Teams kommende overlevelsesskrekkprosjekt, Cronos: The New Dawn. Dette blir et nytt eventyr og en ny IP for den erfarne skrekkutvikleren, ettersom det vil ta oss med inn i et nytt og skremmende land, og det er et sted vi får besøke så snart som senere i år.

Jepp, Bloober har bekreftet at Cronos: The New Dawn kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S så snart som i høst. Vi har ennå ingen fast dato å gå på, men vi vet at når det lanseres, vil det støtte Xbox Play Anywhere (men det vil ikke være en Game Pass dag én-lansering).

Når det gjelder spillets handling, blir vi fortalt: "I denne gripende tredjepersons overlevelsesskrekken, gå inn i skoene til Traveler, en agent for det mystiske Collective, hvis oppdrag er å redde det som gjenstår av menneskeheten. I det tidsforvridde marerittet i fremtiden hjemsøkes landet av monstre kjent som Orphans. Disse groteske skapningene har oppstått etter menneskehetens undergang, og de kan smelte sammen for å skape enda mer dødelige fiender."

Du kan se spilltraileren for Cronos: The New Dawn nedenfor før det kommer om noen måneder.