Cronos: The New Dawn senker vanskelighetsgraden tidlig i 2026

Når spill legger til en ny vanskelighetsmodus etter lansering, er det vanligvis for sadistene. En ekstra utfordrende opplevelse som får deg til å angre på at du i det hele tatt klikket på Nytt spill. Cronos: The New Dawn bryter med den trenden med sin nye Temporal Diver-modus, som kommer tidlig neste år.

Temporal Diver-modusen endrer ikke historien eller noe sånt, men gir bare spillerkarakteren mer helse og halverer fiendens helse. Hvis spillingen din ikke er helt på topp, men du vil se hva spillets historie har å by på, bør Temporal Diver gi en jevnere opplevelse.

Det er også fint at tittelen på vanskelighetsgraden ikke får deg til å føle deg som en stor baby for å velge den. Du oppfordres også til å spille på den normale vanskelighetsgraden, Anvil of the Collective, for å få den fulle opplevelsen etterpå, slik at du deretter kan låse opp Forged in Fire - spillets vanskeligste vanskelighetsgrad.

Cronos: The New Dawn er ute nå på Nintendo Switch 2, PS5, PC og Xbox Series X/S.