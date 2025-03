Cronos: The New Dawn vist i ny sniktitt med mye gameplay

HQ

Vi vet fortsatt ikke når Cronos: The New Dawn vil bli utgitt, men vi vet at vi er offisielt interessert fordi få utviklere har den samme evnen til å sette griller i halsen som polske Bloober Team, noe de beviste i fjor høst med utgivelsen av Silent Hill 2 Remake.

Cronos: The New Dawn Silent Hill 2 Remake utspiller seg i en versjon av Polen som har blitt forvandlet til en ødemark i fremtiden, og du spiller som en tidsreisende som må inn i denne ødemarken for å reise tilbake til den retrofuturistiske æraen på 1980-tallet. Et interessant premiss som ser ut til å bli støttet av like interessant gameplay, og nå har utviklerne lagt ut en ny, veldig kort trailer som beviser denne påstanden.

Sjekk den ut nedenfor. Cronos: The New Dawn vil bli utgitt på en ukjent dato i 2025 og kommer til PC, Playstation 5 og Xbox Series S/X.