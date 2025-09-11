Cronos: The New Dawn's første hotfix knuser bugs og løser problemer

HQ

Bloober Team virkelig imponerte oss med sin siste overlevelsesskrekkinnsats, Cronos: The New Dawn, da vi ble betatt av dens innovasjoner og evne til å påkalle frykt og uro. Så langt ser det ut til at mange brukere er enige i vår vurdering av spillet, ettersom det har imponerende 8,5 User Score på Metacritic, og det polske teamet er allerede ute etter å forbedre det de leverte i forrige uke.

Den første oppdateringen for spillet er ute, selv om dette bare er en hotfix og ikke en fullskala oppdatering etter lanseringen av spillet. Den takler en rekke problemer, bugs og feil som fans har rapportert, og forbedret også livskvalitetselementene.

Oppdateringen er ute nå på PC, PS5 og Xbox Series X / S-enheter, og den kommer også til Nintendo Switch 2 veldig snart, selv om Bloober Team ennå ikke har slått en dato for når hurtigreparasjonen kommer til plattformen.

Når det gjelder hva denne oppdateringen adresserer, sjekk ut de fullstendige notatene nedenfor:

Kritiske problemer løst:



Fikset et krasj som kunne oppstå under en av de valgfrie dialogene med fengselsdirektøren;



Løste et problem med lagringskompatibilitet som kunne forhindre at barrikaden i klokketårnet i kirken ble åpnet;



Løste et problem med lagringskompatibilitet som kunne blokkere fremdriften når du åpnet kirkedørene etter å ha løst gåten;



Løste et problem der spillet kunne fryse når du lyttet til ekko, reisebeskrivelser eller audiologer i den japanske oversettelsen;



Løste et problem med lagringskompatibilitet der Pathfinder kunne forsvinne under en bosskamp og ikke dukke opp igjen etter innlasting av en lagring;



Løste et problem der lagring og innlasting flere ganger i Edwards leilighet kunne føre til at et av heisvinduene beveget seg inn i korridoren, noe som blokkerte spillerens fremgang eller tilgang til valgfrie områder;



Løste et problem der automatisk lagring ikke ble utløst når du gikk inn i kjelleren i leilighetssonen (fortid);



Løste et problem der automatisk lagring ikke ble utløst etter å ha beseiret sjefen i leilighetssonen (fremtid) hvis spilleren allerede hadde låst opp den relaterte prestasjonen;



Løste et problem som forårsaket Lumen GI-artefakter når du endret forhåndsinnstillingen for grafikk fra Very Low til en høyere innstilling;



Løste et problem der fiender kunne bli sittende fast på stedet hvis de ikke hadde en gyldig vei til spilleren.



Mindre problemer løst:



Løste et problem der våpen kjøpt på arbeidsstasjonen ikke telte mot prestasjonen "Relikvienes velsignelse";



Løste et problem der "Pathfinder"-prestasjonen ikke ble låst opp hvis spilleren hoppet over mellomsekvensen før 15 sekunder av sekvensen "Tilbake fra kirken";



Løste et problem der prestasjonen Pyromaniac ikke ble låst opp for noen spillere;



Fjernet flere fryktfeller som var plassert under gulvet i kirkesonen;



Løste et problem der Arbalest-bildet ikke var synlig i butikken etter å ha startet New Game+;



Løste et problem der en tom popup med teksten "Nytt innhold ulåst:" kunne dukke opp når du startet spillet;



Løste et problem der synlige bånd kunne vises i pausemenyen på HDR-skjermer;



Løste et problem der Flamethrower/Torch-inngangsbinding ikke ble vist hvis den var tilordnet F-tasten;



Løste et problem der plyndringskasser i nærheten av Jędruś' butikk ikke kunne ødelegges med nærkampangrep;



Løste et problem der HDR-kalibreringsskjermen ble vist annerledes i hovedmenyen enn i Pause-menyen.



Forbedringer av livskvaliteten: