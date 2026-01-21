Cross-progression kommer endelig til Hitman: World of Assassination

HQ

Det føles nesten merkelig å si det, men Hitman 3 og deretter Hitman: World of Assassination har aldri støttet kryssprogresjon. Eventuelle lagringsdata du hadde på PC-versjonen av spillet ville ikke og kunne ikke overføres til andre plattformer, selv om det førstnevnte spillet debuterte for fem år siden...

Heldigvis er IO Interactive endelig i ferd med å rette på dette, og den danske utvikleren har avslørt at kryssprogresjon snart kommer til Hitman: World of Assassination. Den 3. februar vil dette gjøre det mulig for fans å bytte mellom spillet på over 10 plattformer, samtidig som du tar med deg progresjonen og lagringsdataene dine.

Når det gjelder hvilke data som kan overføres mellom versjoner og plattformer, blir vi fortalt at dette inkluderer erfaring, spillernivå, utfordringer, stedsbeherskelse, opplåsinger og inventar, Achievements og Trophies, Freelancer Mode progresjon og kampanjehistorieprogresjon. Det som ikke kan overføres, er eierskapet til spillet, dets DLC-er eller DLC-baserte opplåsinger, ettersom dette ikke er en Play Anywhere-lignende oppdatering.

Den største haken med å introdusere dette så sent i livssyklusen til Hitman: World of Assassination er at det har sine forbehold. Det fungerer ved å forene data på tvers av IOI Account, og dette fungerer bare for et primært sett med data. Du vil fortsatt kunne få tilgang til ikke-primære eldre lagringer på separate plattformer ved å deaktivere kryssprogresjon.

Med denne oppdateringen i bakhodet kan du også forvente en ny oppdatering og se etter IOI Account i nettleseren og på mobilen, som er tilgjengelig nå.