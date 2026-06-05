Crossfire annonsert på Summer Game Fest, designet som en "premium enspilleropplevelse"

Som vanlig har det årlige Summer Game Fest-utstillingsvinduet vært full av store kunngjøringer og nyheter. Til dette punktet var en slik utvikler som var til stede That's No Moon, et team bestående av Call of Duty- og God of War-veteraner, og som avslørte sitt debutprosjekt, en "premium single-player experience" som ønsker å omdefinere identiteten til spillserien den utvikler en tittel for.

Serien det er snakk om er Crossfire, med dette spillet ganske enkelt kjent som Crossfire også. Det er et "tredjepersons taktisk action-eventyrspill", et prosjekt som ser ut til å smelte sammen "en resonant filmatisk thriller med jordet, innovativ stealth-kamp."

Historien er i stor grad i det blå, men vi vet at den dreier seg om karakterene Layla og Cross, spilt av henholdsvis Claudia Doumit fra The Boys (interessant nok ble hennes medspiller og ektemann, Jack Quaid, nylig bekreftet å være med i God of War: Laufey også) og Ricky Whittle fra American Gods. Disse to karakterene beskrives som "fiendtlige operatører som må skape en vanskelig allianse for å overleve en dødelig eksistensiell trussel."

I pressemeldingen legges det til at Crossfire har som mål å tilby "en opplevelse som viser frem sjangerfornyende spill og bransjeledende teknologi for å gi liv til historien." For å oppnå dette kan vi forvente oss en "sjangeroppfinnende" ny mekanikk kalt Adaptive Cover, som gjør at Layla justerer holdningen sin i spillet for å reagere på terrenget og fiendene rundt seg, slik at hun kan bruke terrenget til å "overliste og utmanøvrere svært dødelige fiender" og ellers eksistere i en "enestående anspent og realistisk opplevelse."

Når det gjelder hva That's No Moon håper å oppnå med Crossfire, uttalte kreativ sjef Taylor Kurosaki: "Vi opprettet dette studioet med mål om å levere enspilleropplevelser i verdensklasse; det er det mange av oss har bygget hele karrieren vår på. Med Crossfire håper vi å vise verden at teamet vårt har en sjelden kombinasjon av stamtavle og visjon for å gjøre nettopp det."

Crossfire lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S på en ikke fastsatt dato i fremtiden. Hvis du vil vite mer om spillet, kan du lese vår splitter nye forhåndsvisning basert på informasjon fra en nylig presentasjon av spillet som ble gjennomført av That's No Moon.