Crossover-samarbeidet mellom Helldivers II og Warhammer vil bli avslørt i sin helhet neste uke

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Det er ikke lenge til utvikleren Arrowhead er klar til å avsløre detaljene om det lenge planlagte Warhammer 40 000-samarbeidet i Helldivers II. I en ny teaser på sosiale medier er det bekreftet at den fullstendige avsløringen vil finne sted allerede neste uke, med 30. juli som planlagt dato for avsløringen.

Når det gjelder hva vi kan forvente av dette samarbeidet, er det eneste som tilsynelatende er bekreftet så langt at en boltpistol blir et nytt våpen, men dette legger sannsynligvis grunnlaget for at flere andre ikoniske Warhammer-våpen også vil bli introdusert. Vi krysser fingrene for et kjedesverd.

Det vil uten tvil også komme en rekke kosmetiske gjenstander, men i stedet for å spekulere, kan du bare merke av 30. juli i kalenderen din, for da blir sløret løftet og vi endelig får bekreftede detaljer og informasjon.