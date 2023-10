Crossplay for Lords of the Fallen er midlertidig deaktivert.

HQ

CI Games har kunngjort at de midlertidig har deaktivert crossplay for Lords of the Fallen etter tilbakemeldinger fra spillere. Ifølge et nylig innlegg er co-op- og PvP-multiplayer fortsatt aktivt for spillere på den plattformen de foretrekker.

Dette skjer etter at CI Games kunngjorde at de ville jobbe med en oppdatering for å løse ytelsesproblemer i Xbox-versjonen av spillet. I en uttalelse sier CI Games: "Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle innholdsskaperne som har samarbeidet med oss for å muliggjøre rask distribusjon av oppdateringer og ytelsesforbedringer i forkant av morgendagens spennende lansering av Lords of the Fallen."

De fortsetter: "PC- og PlayStation 5-spillere vil derfor kunne nyte spillet som tiltenkt. Xbox-versjonen oppdateres for øyeblikket slik at den er på høyde med de andre plattformene, og oppdateringen vil lanseres i løpet av de kommende dagene."

Ytelsesproblemene var noe vi kritiserte i vår 8/10-anmeldelse av spillet. Vi avsluttet anmeldelsen med å si: "La oss bare håpe at spillets ytelsesproblemer blir løst før utgivelsen, da de for øyeblikket gir et ekstra frustrasjonsmoment i et spill som er designet for å sette tålmodigheten på prøve."