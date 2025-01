Croteam om hvordan The Talos Principle var "et lykkelig uhell" og om å snakke om AI gjennom tiårene

HQ

I forrige måned i Bilbao hadde vi gleden av å overvære en paneldebatt med Croteams Davor Hunski og Damjan Mravunac, som delte mye interessant innsikt om hvordan de skapte sine svært anerkjente førstepersonspuslespill, The Talos Principle og The Talos Principle 2.

Foredraget var en del av BIG Conference 2024, der vi også fikk sjansen til å møte Hunski i det påfølgende intervjuet, som utviklet seg til en dyp og omfattende samtale der den kreative sjefen ble enda mer detaljert og personlig."

HQ

The Talos Principle har sin opprinnelse i et lykkelig uhell mens Hunski eksperimenterte med ideer til Serious Sam. Til å begynne med var han fokusert på å løse den eldgamle puslespill-tropen "nøkkel og dør"-mekanikken, som er en fast bestanddel i mange spill som DOOM og Zelda, og prøvde å finne en mer interessant måte å oppfylle den funksjonen på. Som han beskriver det :

"Jeg prøvde å komme opp med en idé om hvordan vi kunne løse nødvendigheten eller behovet for å finne en nøkkel og åpne en dør ... vi ville ikke gjøre den typiske blå nøkkel, blå dør-greia."

Denne eksperimenteringen førte til utviklingen av en grunnleggende puslespillmekanikk som la grunnlaget for The Talos Principle. Det som begynte som et lite sideprosjekt, utviklet seg raskt til noe mye større, og teamet oppdaget at spillerne satte pris på utfordringen med å kombinere mekanikkene på uventede måter. "Det var dem folk likte best", minnes Hunski, og fremhever hvordan eksperimentet ble til et sjangerdefinerende spill. Etter hvert som teamet videreutviklet konseptet, utviklet de mer komplekse systemer, som lasernettet og tidsbaserte gåter, som fungerte godt sammen for å skape et mer robust puslespillsystem. Omfattende spilltesting , inkludert spilltesting med en bot, forbedret mekanikken ytterligere.

I intervjuet, som du kan se med lokale undertekster, forklarer Hunski også at det var en utfordrende og modig beslutning å lage en oppfølger til et så unikt spill, og at teamet brukte nesten fem år på å utvikle historien, spillmekanikken og grafikken for å sikre at de var klare for en oppfølger.

"Jeg tror at historien vår sier at vi er en god art på denne planeten"

Men vi ønsket naturligvis også å bli filosofiske i denne diskusjonen.

Allerede for ti år siden var teamet i Croteam opptatt av konsekvensene av AI i samfunnet, og The Talos Principle fungerte som et verktøy for å utforske disse temaene. Hunski reflekterer over AIs dystopiske natur i både fiksjon og virkelighet, og sier: "Vi har alltid tenkt, spesielt på 90- og 2000-tallet, at det er urettferdig å ikke se den positive siden av fremtiden, menneskeheten og AI". Mens mange fremstiller AI som en trussel, utfordret The Talos Principle spillerne til å vurdere potensialet AI har for å forbedre sivilisasjonen og kulturen.

I dag, da AI er en mer presserende bekymring enn noensinne, er Hunski fortsatt optimistisk. Han fortsetter: "Jeg synes ikke at menneskeheten bør fremstilles som noe som er dårlig, dystert eller noe sånt. Jeg tror at historien vår viser at vi er en god art på denne planeten, og at vi er i stand til å overvinne problemene våre". Etter hvert som AI utvikler seg, ser CCO for seg en fremtid der teknologi, som den som utforskes i The Talos Principle, kan ses på som et verktøy for fremgang snarere enn et varsel om undergang, noe som tyder på at spill har et ansvar for å utforske disse kompleksitetene og oppmuntre spillerne til å tenke kritisk om fremtiden.

"I Croteam, for eksempel, krangler vi om noe. Jeg mener A, du mener B, ikke sant? Og så må vi bestemme oss for hva vi skal gjøre. Men i det øyeblikket vi bestemmer oss, ok, det er du som bestemmer, så velger vi B, ikke sant? Fra det øyeblikket vil B være min mening. Vel, ikke min mening, men jeg vil gi alt jeg har for å hjelpe til med å bringe B til liv, din mening til liv. Så det er ikke slik at jeg vil tvinge gjennom mitt syn på ting."

Når Hunski diskuterer spillets design, understreker han viktigheten av å la spillerne nærme seg filosofiske spørsmål fra flere perspektiver, i stedet for å påtvinge dem ett enkelt verdensbilde. Han beskriver spillets tilnærming som å gi spillerne muligheten til å danne seg sine egne meninger, og anerkjenne kompleksiteten i AI og filosofi uten å tvinge frem noen konklusjoner. Denne filosofien om å oppmuntre til utforskning og kritisk tenkning går igjen i spillets design, som inviterer spillerne til å finne sine egne svar på spørsmålene som fortellingen stiller.

Har du spilt The Talos Principle 1 eller 2? Hvor lenge må vi vente på The Talos Principle 3? Og hva tror du det kommer til å dekke med sin sci-fi-fortelling? Legg igjen en kommentar nedenfor.